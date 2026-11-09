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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Paul McCartney

Paul McCartney se convierte en el tercer músico más rico del mundo: esta sería su fortuna

noviembre 9, 2026
Por: David Lozano
Paul McCartney - AFP
Paul McCartney - AFP
De acuerdo con la publicación, el artista de 84 años se ubica detrás del rapero Jay-Z, cuya riqueza se calcula en 2.800 millones de dólares, y de la cantante Taylor Swift, con aproximadamente 2.000 millones de dólares.

El legendario músico británico Paul McCartney alcanzó un nuevo hito en su trayectoria, esta vez fuera de los escenarios. El exintegrante de The Beatles se convirtió en multimillonario y llegó al tercer puesto entre los músicos más ricos del mundo, con una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, según un análisis publicado por la revista Forbes este lunes 9 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la publicación, el artista de 84 años se ubica detrás del rapero Jay-Z, cuya riqueza se calcula en 2.800 millones de dólares, y de la cantante Taylor Swift, con aproximadamente 2.000 millones de dólares. Esta estimación convierte a McCartney en una de las figuras con mayor patrimonio dentro de la industria musical.

Una parte importante de su riqueza proviene de MPL Communications, la compañía de publicaciones musicales que fundó en 1969, meses antes de la separación de The Beatles. A través de esta empresa, el músico construyó un amplio catálogo de derechos de autor que incluye composiciones de otros artistas, canciones navideñas y obras musicales como Grease, cuyos montajes también generan regalías.

A esto se suman los ingresos derivados de su participación en Apple Corps, la compañía vinculada a The Beatles; los derechos de las canciones que escribió junto a John Lennon; sus exitosas giras internacionales y sus inversiones inmobiliarias y artísticas.

La valoración también refleja una estrategia empresarial que McCartney desarrolló durante décadas para recuperar y conservar los derechos de explotación de su música. Así, el artista que marcó a varias generaciones con canciones como Hey Jude, Let It Be y Yesterday consolidó un patrimonio que lo sitúa entre las mayores fortunas de la música mundial.

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