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Martes, 16 de junio de 2026
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Muerte

Muere el atleta extremo Andy Lewis durante un salto BASE en un cañón de Utah

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Andy Lewis | Foto AFP
Andy Lewis | Foto AFP
La emergencia fue registrada tras recibir un aviso sobre personas heridas en un intento de salto BASE en Mineral Bottom, un lugar desértico cerca de la frontera entre Utah y Colorado.

El fin de semana, un accidente de salto BASE ocurrido en un cañón de Utah cobró la vida de dos personas, una de ellas fue el acróbata de altura, Andy Lewis, conocido principalmente por actuar junto a Madonna en el show del medio tiempo del Super Bowl de 2012.

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El hecho ocurrió cuando las víctimas realizaban un salto tándem, modalidad en la que dos personas van sujetadas entre sí mediante un arnés. Se trata de una práctica peligrosa, ya que una lista recopilada por BASEaddict.com contabiliza 540 fallecimientos en todo el mundo desde 1981, entre ellas 30 personas que murieron el año pasado.

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Este martes, la oficina del sheriff del condado de Grand, Utah, confirmó que uno de los fallecidos era Lewis, y la otra persona era Danny Joe Kregle, un padre y abuelo de 68 años a quien un familiar describió como un empresario.

La emergencia fue registrada tras recibir un aviso sobre personas heridas en un intento de salto BASE en Mineral Bottom, un lugar desértico cerca de la frontera entre Utah y Colorado.

Trayectoria deportiva

Era considerado el “padre” del slcakline moderno y fue cuatro veces campeón mundial de trickline (modalidad de acrobacias sobre cinta) entre 2008 y 2011.

Lewis era propietario de BASE Jump Moab, un negocio que ofrecía saltos en tándem a clientes sin experiencia, quienes iban sujetos a una guía que portaba el paracaídas.

Poseía un nivel increíble de destreza atlética y habilidad, desarrollado a lo largo de años de práctica. Pero, al mismo tiempo, asumía riesgos enormes”, dijo Jhon McEvoy, instructor de salto BASE en Twin Falls Idaho.

Los deportes extremos le otorgaron a Lewis cuatro premios en campeonatos mundiales consecutivos de “slacklines”. Su último legado lo dejó en el 2011, cuando estableció un récord mundial Guinness de “slackline surfing”, una modalidad en que la que se balancean los pies de lado a lado imitando un movimiento de surf.

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