Shakira vuelve a reinar en el fútbol: una de sus canciones mundialistas fue nombrada la mejor de la historia

Shakira hace historia en el fútbol gracias a sus exitosas canciones mundialistas las cuales han alcanzado millones de visualizaciones. Su último éxito con “Dai Dai”, la composición fue nombrada la mejor canción de la Copa Mundial de todos los tiempos.

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Esto después de que Billboard, una de las revistas más importantes del mundo, especializada en la industria del entretenimiento y la música realizara una reñida encuesta denominada “¿Cuál es la mejor canción oficial de la Copa Mundial de todos los tiempos?”.

En la encuesta competían 10 canciones oficiales lanzadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), desde 1990 hasta hoy.

Top 3 de mejores canciones mundialistas

“Dai Dai” lideró el listado con un porcentaje de 31.28%. Esta canción fue una nueva propuesta que fusionó ritmos como afrobeats, dance-pop, ritmos globales y reggaetón. Además, mencionó a las leyendas del futbol más destacadas como Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi.

Luego quedó el “Waka Waka (This Time for Africa)”, de Shakira, que grabó junto a Freshlyground y fue lanzada para la Copa del Mundo del 2010. Se posicionó en el segundo lugar con un porcentaje del 26.65%.

En el tercer lugar quedó “Cup of Life (La Copa de la Vida)” de Ricky Martin, grabada para la Copa Mundial de 1998 en Francia.

Obtuvo un porcentaje del 24.73%. La canción eufórica representó un paso importante para el artista, ya que alcanzó el puesto 60 en el Billboard Hot 100 y ganó un Grammy a la mejor interpretación de pop latino.

Finalmente, entre otras favoritas estuvieron “Ole Ola (We Are One)” de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte (2014), y “Live it Up” de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi (2018).