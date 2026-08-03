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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella ya tiene nuevo partido político: “La evolución es inevitable”

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella tiene partido político - EFE
Abelardo De La Espriella tiene partido político - EFE
Carlos Suárez, quien fue el gerente de campaña de Abelardo De La Espriella, celebró la decisión que tomó el CNE y expresó que con esto empieza la política del siglo XXI.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) falló favorablemente la solicitud presentada por el movimiento Defensores de la Patria, que avaló la aspiración del hoy presidente electo, Abelardo De La Espriella, y decidió otorgarle personería jurídica.

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Los magistrados acogieron los argumentos presentados en la ponencia de Alfonso Campo y consideraron que, debido a la amplia votación que obtuvo De La Espriella, con la que ganó las pasadas elecciones, su movimiento adquirió el derecho de convertirse en un partido político legalmente constituido.

Debido a esta decisión, el mandatario entrante se posesionará con partido propio, el cual podrá entregar avales en los comicios regionales que se llevarán a cabo el próximo año.

Del mismo modo, fueron acogidos los argumentos expuestos en la ponencia, en los que se establece que un movimiento político puede acceder a la personería jurídica en situaciones excepcionales, cuando haya obtenido un amplio respaldo en un proceso distinto a las elecciones al Congreso.

“Resulta pertinente destacar que la jurisprudencia constitucional ha admitido excepciones a la regla general del umbral electoral previsto en el artículo 108 Superior, en supuestos en los que, por circunstancias especialísimas, la organización solicitante no obtiene la votación exigida en elecciones de Congreso, pero acredita, por una vía distinta, un respaldo popular de entidad equivalente”, indican los argumentos.

¿Cómo quedaron las votaciones del Consejo Nacional Electoral?

La votación en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral quedó 6 contra 1 a favor de Defensores de la Patria. Los magistrados que votaron favorablemente fueron Benjamín Ortiz, Cristian Quiroz, Maritza Martínez, Alfonso Campo, Álvaro Hernán Prada y Álvaro Echeverry. Por su parte, la magistrada Alba Velásquez presentó salvamento de voto.

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Finalmente, Carlos Suárez, quien fue el gerente de campaña de Abelardo De La Espriella, celebró la decisión que tomó el CNE y expresó que con esto empieza la política del siglo XXI.

“Habemus Partido. Democracia moderna creada por el Pueblo en las urnas. La evolución es inevitable: bienvenidos al Siglo XXI de la política en Colombia. ¡Que viva el Tigre!”, publicó Suárez en su cuenta de X.

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