EE.UU advierte que la ley de Amnistía del régimen no garantiza un regreso seguro para Maria Corina Machado

Desde Washington se asegura que la administración norteamericana no obstaculizara bajo ningún concepto el regreso de la dirigente.

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Durante una audiencia en el Congreso de EE. UU., Luis Mendez, subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que el texto de amnistía propuesto por el régimen de Delcy Rodríguez tiene vacíos legales peligrosos.

“Hubo una ley de amnistía que presentaron las autoridades del gobierno interino que, lamentablemente, tal como está redactada, todavía impide que María Corina entre a Venezuela sin ser detenida. Correcto, y por eso creo que esas conversaciones deben llevarse a cabo no solo por María Corina, sino por todos los exiliados políticos venezolanos que se encuentran fuera”, dijo.

La Casa Blanca considera que este instrumento no es perfecto y no ofrece las salvaguardas necesarias para garantizar que Machado y otros líderes en el exilio no sean encarcelados al cruzar la frontera.

El anuncio busca aclarar los rumores que decían que había presión desde Estados Unidos para retrasar el viaje de la opositora después de los terremotos que dañaron mucho a Caracas y La Guaira.

Aunque el presidente Donald Trump dijo que Machado es una persona muy buena y negó haber detenido su vuelo, los diplomáticos estadounidenses creen que si ella regresa sin protección, solo aumentará el desorden en medio de esta situación de emergencia humana muy difícil.

La administración estadounidense dice que es muy importante negociar garantías reales y verificables antes de que los exiliados políticos regresen en gran número, además, Mendez fue claro sobre la importancia de llevar a cabo elecciones libres y justas en Venezuela.

“Sí, necesitamos tener elecciones en Venezuela. El secretario Rubio ha sido muy claro en que eso es parte de la transición democrática que esperamos en el contexto de Venezuela”, añadió Mendez.