“Necesitamos liderazgo para los problemas que tiene el país”: Tensiones por crisis de agua en México

La crisis del agua en México se ha convertido en una alarma latente, resurgiendo con frecuencia en diferentes estados del país. Actualmente, Jalisco se encuentra en el foco de atención debido a las condiciones del agua que llega a sus habitantes; sin embargo, no es un fenómeno aislado, pues en el pasado Chihuahua y Nuevo León fueron protagonistas de historias similares. La esencia es clara: la escasez y calidad del agua continúan siendo desafíos críticos para los gobiernos locales y nacionales, de acuerdo con los analistas.