El Ejército de Estados Unidos ejecutó el miércoles la detonación controlada de cerca de 10.000 libras, equivalentes a 4.536 kilos, de azida de plomo deteriorada en una planta de municiones ubicada en el sur del estado de Iowa, en medio de la inquietud de residentes locales por posibles riesgos tóxicos.

La explosión controlada, realizada a las 10:00 hora local (15:00 GMT), eliminó la reserva de explosivos deteriorados guardados en 68 barriles subterráneos, luego de que especialistas militares detectaran formaciones cristalinas sensibles en 58 de los contenedores, situación que suponía un riesgo alto de detonación accidental.

Las proyecciones militares iniciales advertían que la explosión podría dispersar partículas de plomo hasta 160 kilómetros de distancia, pese a las medidas preventivas aplicadas para contener la contaminación, mientras medios locales registraron una humareda blanca y gris de decenas de metros de altura.

El presidente Donald Trump afirmó en Truth Social que los primeros informes indican que “los esfuerzos de mitigación de riesgos superaron con creces todas las expectativas”, aunque el Gobierno aún no precisó los eventuales efectos ambientales del suceso.

La operación estuvo antecedida por una disputa legal: tras un bloqueo judicial inicial, el tribunal de apelaciones de Misuri autorizó el lunes las detonaciones, horas después de que Trump ordenara suspender el procedimiento mientras los tribunales revisaban una impugnación contra el plan.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) difundió este miércoles un comunicado en el que aseguró que sus monitores de aire en tiempo real registraron “una detección ‘cero’ de plomo en el aire en toda la región”, y recalcó que los equipos “no dejaron de recopilar datos en ningún momento durante el evento.

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Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el área para verificar que no queden efectos residuales de la detonación en las comunidades cercanas.