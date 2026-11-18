El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este miércoles una serie de encuentros bilaterales con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la ciudad china de Shenzhen, como antesala al desarrollo oficial de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Las reuniones de trabajo, desarrolladas en el complejo hotelero donde se hospeda la delegación norteamericana, permitieron examinar el estado actual de las relaciones comerciales hemisféricas y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, publicó Sheinbaum a través de sus redes sociales.

Por la parte de Estados Unidos, participaron en las conversaciones el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe de gabinete, Stephen Miller; y el representante de Comercio, Jamieson Greer, encargado de liderar la renegociación para la extensión del tratado trilateral.

El encuentro con Carney, que se prolongó por aproximadamente 20 minutos, transcurrió en medio de las tensiones comerciales provocadas por los aranceles de importación impuestos por Washington, las medidas de represalia adoptadas por Ottawa y las recientes declaraciones del mandatario estadounidense sobre la soberanía canadiense.

En el plano bilateral, México busca reducir los aranceles correspondientes a la Sección 232, los cuales impactan principalmente al acero, al aluminio y al sector automotriz nacional. “Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump”, resumió Sheinbaum, al anunciar que acordó reunirse nuevamente con su homólogo norteamericano durante la próxima cumbre del G20 que se celebrará en Florida.

Por su parte, el Ejecutivo mexicano destacó que ninguna de las 24 caravanas migrantes registradas durante la actual administración ha llegado a la frontera norte con Estados Unidos, en respuesta directa a las advertencias de Washington sobre la aplicación de nuevas tarifas aduaneras vinculadas al control migratorio.