La JEP pidió a la Fiscalía información que comprometería a Sandra Ramírez en el crimen de Miguel Uribe Turbay

Este miércoles se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema información que comprometería en el crimen por el asesinato de Miguel Uribe Turbay a Sandra Ramírez, excabecilla de las FARC. Las nuevas denuncias también señalan a su hijo de crianza, Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, como presunto coordinador material del crimen.