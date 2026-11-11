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Miguel Uribe Turbay
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La JEP pidió a la Fiscalía información que comprometería a Sandra Ramírez en el crimen de Miguel Uribe Turbay

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Este miércoles se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema información que comprometería en el crimen por el asesinato de Miguel Uribe Turbay a Sandra Ramírez, excabecilla de las FARC. Las nuevas denuncias también señalan a su hijo de crianza, Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, como presunto coordinador material del crimen.

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