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Programa: La Tarde

“Necesitamos que Estados Unidos meta presión”: presidente del Partido COPEI sobre Venezuela

octubre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ratificó este domingo a María Corina Machado como líder de la oposición y presentó un Acuerdo Nacional de 14 puntos para impulsar la transición política en el país. El documento fue suscrito por los partidos que integran la coalición opositora, incluyendo COPEI, cuyo presidente Roberto Enríquez actuó como vocero del acto.

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