Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania tras tiroteo que dejó al menos cinco heridos cerca de Hebrón

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este viernes un "cierre total" de Cisjordania tras un ataque armado en el que hubo cinco heridos, a pocos días de las elecciones legislativas del 27 de octubre, en las que se juega su supervivencia política.

El viernes temprano, dos hombres vestidos de negro, uno de ellos armado con un fusil de asalto y el otro con una pistola, abrieron fuego contra un grupo de militares en Hebrón, en el sur de Cisjordania, antes de ser abatidos en un intenso tiroteo, constató un fotógrafo de la AFP.

El ataque se produjo a solo unos días de las elecciones legislativas previstas el martes en Israel, y en un contexto de repunte de las tensiones en Cisjordania, un territorio ocupado desde 1967 por las fuerzas israelíes.

En respuesta, Benjamin Netanyahu, que aspira a un nuevo mandato como jefe de gobierno, ordenó el "cierre inmediato" de la ciudad de Hebrón y pidió al ejército que se prepare para imponer un "cierre total" de Cisjordania este viernes.

Según el dirigente, que visitó Hebrón horas después del incidente, se evitó "un ataque de gran amplitud".

Por su parte, el ejército israelí indicó que ha emprendido "operaciones antiterroristas" en las viviendas de los presuntos atacantes "y de otros sospechosos", así como en el lugar del ataque -un área que fue "acordonada"- y en "otras zonas" del territorio palestino.

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El ataque trastocó la campaña electoral y Netanyahu pidió a su partido, el Likud (conservador), que cancele todos los actos que estaban programados para este viernes.

El principal rival electoral de Netanyahu, el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, elogió el "valor de los soldados" que "evitaron un atentado de gran magnitud".

El incidente tuvo lugar en un punto de control del ejército situado en un cruce al norte de Hebrón, una ciudad dividida en dos sectores: uno controlado por las autoridades palestinas y, el otro, donde viven colonos israelíes, por el ejército del Estado hebreo.

Las autoridades israelíes confirmaron a la AFP que todos los heridos son de nacionalidad israelí, de unos veinte años, pero no precisaron si se trata de soldados.

El tiroteo duró unos veinte minutos, según los medios israelíes, que informaron que tres heridos fueron hospitalizados en Jerusalén.

Según el Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, de los cinco heridos, dos están graves.

Un fotógrafo de la AFP presenció el tiroteo mientras se dirigía a cubrir otro reportaje y vio los dos cuerpos de los atacantes tendidos en el suelo, custodiados por un soldado.

El ataque se produjo, además, en un momento en que las tensiones se intensifican en Cisjordania, entre otras cosas, por los ataques de colonos israelíes extremistas contra recolectores de aceitunas palestinos.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, aprovechó por su lado la ocasión para pedir que se "desmantele" la Autoridad Palestina.

"No hay que esperar a que se produzca un 7 de octubre" en Cisjordania, dijo.