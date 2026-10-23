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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Israel

Ataque armado cerca de Hebrón dejó cinco israelíes heridos, dos de ellos en estado crítico: abatieron a los atacantes

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque en Israel (AFP)
Ataque en Israel (AFP)
El tiroteo se registró en un puesto de control militar en Cisjordania. Las autoridades israelíes anunciaron medidas de seguridad tras el ataque, mientras continúan las investigaciones para establecer si hubo más personas involucradas.

Un nuevo ataque armado contra israelíes se registró este viernes 23 de octubre en las inmediaciones de Hebrón, en Cisjordania, donde cinco personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, según los reportes de los servicios de emergencia israelíes.

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De acuerdo con información difundida por medios internacionales, el hecho ocurrió en un puesto de control militar ubicado en la Ruta 35, cerca de la ciudad palestina de Hebrón. Dos hombres armados abrieron fuego contra las fuerzas israelíes, lo que provocó un prolongado intercambio de disparos.

Los servicios de emergencia Magen David Adom atendieron a los cinco heridos y los trasladaron a centros hospitalarios de Jerusalén. Entre las víctimas, dos presentaban lesiones críticas, mientras que las otras tres sufrieron heridas de menor gravedad.

Tras el ataque, las fuerzas israelíes abatieron a los dos hombres señalados como responsables del tiroteo. Según los primeros reportes militares, los atacantes portaban un fusil y una pistola, además de una cantidad considerable de municiones que fueron encontradas en el vehículo en el que se movilizaban.

Del mismo modo, el Ejército israelí señaló que la rápida intervención de sus uniformados permitió evitar un ataque de mayores proporciones. Las autoridades también iniciaron investigaciones para determinar si los hombres actuaron por cuenta propia o si contaban con el apoyo de una estructura armada.

Cabe resaltar que, tras conocerse el ataque, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó reforzar las operaciones de seguridad en la zona y dispuso el cierre de Hebrón. Además, anunció preparativos para ampliar las restricciones de movilidad en Cisjordania, en medio de las investigaciones y la búsqueda de posibles implicados.

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Por su parte, la cuenta oficial Israel en español publicó un mensaje en el que condenó el ataque y lo calificó como parte de una ola de terrorismo contra la población judía. En la misma publicación, atribuyó parte de la violencia a la incitación palestina y a contenidos del sistema educativo de la Autoridad Palestina, señalamientos que corresponden a la postura expresada por esa cuenta.

Las circunstancias del tiroteo y la posible participación de otras personas continúan bajo investigación, mientras las autoridades israelíes mantienen medidas de seguridad reforzadas en los alrededores de Hebrón.

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