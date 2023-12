Tragedia en la frontera: Niña colombiana de 4 años murió al intentar cruzar el Río Bravo para llegar a Estados Unidos

En tragedia terminó el intento de una familia por llegar a Estados Unidos. Una niña colombiana de 4 años murió cuando, junto a sus familiares, intentaban cruzar el Río Bravo en la frontera norte de México, la mamá de la menor pide ahora ayuda para repatriar el cuerpo.

Alondra Ruiz, la madre de la menor fallecida, habló con Noticias RCN sobre la tragedia y contó, entre lágrimas, lo último que habló con la pequeña: "Ella me dijo: 'Mami, cuando yo esté en los Estados Unidos, tú te vas a ir con mis hermanitas?' Yo le dije: 'Síi, claro, pronto vamos a estar juntos'".

Pero el reencuentro no pudo ser. La niña viajaba en compañía de su abuela y su esposo, además de una tía de 12 años, habían recorrido varios países de Centroamérica para llegar al Río Bravo, en donde la corriente se llevó a la menor.

“Nos atendieron en una morgue y nos dijeron que tenían el cuerpo de una niña de aproximadamente 3 o 4 años y les pedimos fotos y resultó ser ella”, contó la madre de la menor al medio mencionado.

Alondra no pudo viajar con su familia debido a su estado de embarazo y ahora busca información sobre su madre y su padrastro, de quién, se cree, también fueron arrastrados por la corriente: “me llamó un muchacho que andaba con ellos y me contó lo que había pasado y me dijo que a mi mamá se la había llevado el río; mi hermana sí se salvó”.

Alondra está necesitando 4.000 dólares para poder repatriar el cuerpo de su pequeña hija y espera reencontrarse con su hermanita de 12 años, quien se salvó de ser arrastrada por el Río Bravo y se encuentra en un refugio en suelo estadounidense.