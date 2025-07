"Petro se la ha pasado atornillando a machotes maltratadores de mujeres en su gobierno": Catherine Juvinao

Este viernes, en un nuevo revés para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la vicepresidenta, Francia Márquez, dejó en evidencia su incomodidad con mandatario tras relatar lo que ha sido su experiencia desde que fue elegida en 2022 como la primera afrodescendiente en la historia de Colombia en ocupar su cargo.

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes en la ciudad colombiana de Cali, este viernes Márquez dejó en evidencia sus diferencias con Gustavo Petro, quien en días pasados brindó unas polémicas declaraciones en medio del consejo de ministros, las cuales fueron calificadas como racistas.

Márquez señaló que desde la campaña presidencial ha sufrido episodios de discriminación y rechazo como vicepresidente y en el cargo de ministra de Igualdad, el cual ocupó hasta febrero de este año.

“Desde la campaña hasta hoy he vivido muchos episodios de discriminación, sabotaje y exclusión”, contó. “Somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar (...) se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Se nos quiere obedientes y si no obedecemos entonces viene el castigo”.

Al mismo tiempo, sostuvo que durante estos años en el poder pasó de ser calificada de “heroína” a ser señalada de “traidora”, haciendo referencia a los señalamientos de Petro a su gabinete.

“El día que ganamos la segunda vuelta fue un día que se nos permitió la presencia, pero no se nos reconoció (...) pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”, dijo.

Para hablar de este tema, Catherine Juvinao, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.