"No gozaron del favor popular": Exrector Delpino reacciona a las acusaciones del chavismo

Luego de ser destituido como rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), desde el exilio, Juan Carlos Delpino se pronunció sobre su reemplazo con el suplenten y dirigente alacrán, Conrado Pérez.

A través de su cuenta en la red social X, Delpino negó las acusaciones en su contra, emitidas por el presidente de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, Jorge Rodríguez.

"La única asociación delictiva que se puede señalar sin lugar a equívocos es la que desgobierna al país que tiene como actores a quienes no gozaron del favor popular. Ellos saben que no subí a totalización porque no iba a darse", expresó.

"Ellos saben que solo se enseñarían los resultados que se leerían después y también saben qué técnicos internos, me admitieron que el resultado no le favorecería a este gang que tiene su epicentro en Miraflores", continuó.

Durante la sesión de este jueves, la Asamblea Nacional no solo destituyó a Delpino, sino que además solicitó a la Fiscalía abrir una investigación penal en su contra tras denunciar "irregularidades" en las elecciones presidenciales, cuyos detalles del escrutinio aún son desconocidos.

"Delpino forma parte de una conspiración", dijo Jorge Rodríguez.

Delpino "tiene responsabilidad sobre el asesinato de 27 venezolanos y nos lo tienen que pagar", continuó Rodríguez, quien le acusó de delitos como traición a la patria y asociación para delinquir.

La oposición denuncia un fraude y publicó en un sitio web copias de actas de votación con las que reclaman un triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España después de una orden de detención en su contra.