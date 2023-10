"No hay más espacio para los migrantes en nuestra ciudad": Eric Adams, alcalde de Nueva York, en NTN24

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, estuvo de visita en Latinoamérica para conocer de primera mano las causas de la migración irregular en Estados Unidos.

La primera parada de Adams fue en Quito, Ecuador, el pasado desde donde el funcionario norteamericano sostuvo que “el problema de la crisis migratoria se está tratando de manera incorrecta”.

Posteriormente, el mandatario local se reunió en Bogotá con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo; el director de la Policía, general Wiliam René Salamanca; y el director de Antinarcóticos, general Nicolás Alejandro Zapata.

Adams también visitó la región del Darién con el fin de evidenciar la crisis migratoria que se vive allí.

El funcionario habló en el programa Desde Adentro de NTN24 sobre la crisis migratoria de la región y el impacto en su ciudad.

“Lo que en verdad transformó mi opinión es que esta crisis ha sido definida de manera inapropiada. Cuando vi a muchos niños en varios refugios pensaba en mi hija y me preguntaba ‘¿qué haría yo para mantener a mi hija fuera de esa situación?’”, dijo Adams, ante la periodista y directora del programa Desde Adentro, Andrea Bernal.

“Quiero extender mi mano al pueblo colombiano, ellos han absorbido más de dos millones de solicitantes de asilo, muchos de Venezuela”, añadió.

En cuanto al colapso migratorio en la ciudad de Nueva York, Adams fue enfático en afirmar que no hay más lugar para los migrantes en su ciudad.

“No hay más espacio para los migrantes en Nueva York y me parte el corazón, pero le decimos a aquellos que reciben mala información de que llegarán a Nueva York con empleo y alojados en un hotel, que esa no es la realidad”, indicó.

“En la ciudad de Nueva York no estamos a cargo de las deportaciones de aquellos que llegan a nuestras fronteras, eso es una responsabilidad nacional y federal”, agregó.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2023 más de 400.000 migrantes irregulares han cruzado por la selva del Darién, de los cuales, la mayoría son de nacionalidad venezolana.