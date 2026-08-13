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Gustavo Petro

“No me asignen novias que no tengo”: Gustavo Petro se pronuncia sobre su situación sentimental y su salida de Colombia

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Petro respondió a las versiones sobre su salida de Colombia y afirmó que no tiene restricciones judiciales que le impidan viajar.

El expresidente de Colombia Gustavo Petro se refirió a los rumores sobre su vida sentimental y aclaró que actualmente se encuentra separado, luego de formalizar su divorcio con Verónica Alcocer.

En una publicación en su cuenta de X, Petro cuestionó a algunos periodistas que, según afirmó, le han atribuido diferentes relaciones sentimentales.

Señaló que las decisiones relacionadas con una pareja corresponden únicamente a las personas involucradas y pidió que no se le vincule con relaciones que no existen.

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“Así que no me asignen novias que no tengo. Yo y ella deciden, nadie más”, manifestó. Además, aseguró que su situación personal es la de un hombre separado y divorciado. “En este momento mi situación es ser libre, separado y firmé mi divorcio. Punto. No tengo más situación que esa”, expresó.

En la misma publicación, Petro también abordó las condiciones que debe cumplir para salir de Colombia durante el año posterior al final de su mandato presidencial. Frente a las versiones sobre posibles impedimentos para viajar, afirmó que no tiene restricciones judiciales ni requerimientos de organismos internacionales.

“En este momento no tengo ninguna restricción legal para volar a cualquier parte del mundo. No hay requerimientos judiciales o de la Interpol contra mí”, aseguró.

No obstante, existe una disposición constitucional especial para los expresidentes. El artículo 196 de la Constitución establece que, durante el año siguiente a la terminación de sus funciones, un exmandatario necesita autorización del Senado para salir del país.

Por esta razón, Petro había solicitado al Senado permiso para viajar durante ese periodo. La solicitud fue aprobada este jueves con 73 votos a favor y 11 en contra, por lo que quedó habilitado para salir de Colombia, siempre que informe los desplazamientos que realice.

El exmandatario explicó que sus viajes tendrán como propósito divulgar sus ideas políticas y compartir los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria. Según afirmó, únicamente deberá comunicar al Congreso los lugares que visite debido a la condición constitucional que aplica a los expresidentes.

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