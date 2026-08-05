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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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China

China endurece guerra comercial con Estados Unidos: restringe exportación de drones y sanciona a 6 empresas

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Xi Jinping, presidente de China / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Xi Jinping, presidente de China / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Las sanciones se producen semanas antes de la cumbre prevista entre Xi Jinping y Donald Trump en Estados Unidos el próximo mes.

China anunció este miércoles restricciones a las exportaciones de drones a Estados Unidos y puso a seis empresas en una lista negra, tras las sanciones comerciales adoptadas por Washington en nombre de la seguridad nacional y la lucha contra el trabajo forzoso.

Las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump "perjudican gravemente los derechos e intereses legítimos de China", declaró un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

"China no tiene por tanto otra opción que tomar las contramedidas necesarias en respuesta", subrayó.

A finales de julio, Estados Unidos añadió los robots humanoides y cuadrúpedos, de los cuales gran parte se fabrican en China, a una lista de importaciones prohibidas en nombre de la seguridad nacional.

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"Para preservar la seguridad nacional", China va "reforzar el control de las exportaciones a Estados Unidos de bienes de doble uso [que pueden tener aplicaciones civiles y militares] relacionados con drones", indicó el miércoles la cartera de Comercio china.

Washington también sumó a finales de julio unas 40 entidades chinas a su lista destinada a prevenir el "trabajo forzoso", en particular de la comunidad uigur en la región noroccidental china de Xinjiang.

En represalia, Pekín prohibió el miércoles "realizar transacciones, cooperar o realizar cualquier otra actividad" con seis firmas estadounidenses, incluidas la empresa de biotecnología Applied DNA Sciences y la compañía de investigación en geociencias Stratum Reservoir.

El vice primer ministro chino, He Lifeng, había expresado la semana pasada al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, su "profunda preocupación" ante las restricciones comerciales adoptadas por Washington.

China y Estados Unidos pasaron gran parte del año pasado enfrascados en una creciente guerra comercial, pero lograron una tregua en octubre pasado cuando Trump recibió a su homólogo chino, Xi Jinping.

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