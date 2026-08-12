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Gustavo Petro

Senado de Colombia aprueba solicitud del expresidente Gustavo Petro para salir del país

agosto 12, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El pleno de la cámara alta del Congreso de Colombia pidió al exmandatario brindar información sobre los destinos y fechas de sus viajes por fuera del país.

El Senado de Colombia aprobó este miércoles la solicitud presentada por el expresidente Gustavo Petro para salir del país durante un año tras su cuatrienio como mandatario, el cual finalizó el pasado 7 de agosto.

Con 73 votos a favor y tan solo 11 en contra, el pleno del Senado aprobó la solicitud presentada por Petro que generó todo tipo de reacciones en algunos sectores políticos.

No obstante, como condición para su aprobación, el pleno de la cámara alta del Congreso de Colombia pidió al exmandatario que brindara información sobre los destinos y fechas de sus viajes por fuera del país.

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Gustavo Petro envió una carta oficial a la Mesa Directiva del Senado días atrás en la que pidió autorización para salir del territorio nacional durante el próximo año.

"En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional", dijo el exmandatario.

Según Petro, la solicitud se debe a "compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República".

Cabe recordar que según la Constitución, los presidentes salientes tienen que solicitar permiso para salir del país durante un año luego de terminar su mandato.

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"El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado", indica el artículo 196 de la Constitución.

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