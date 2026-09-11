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Corrupción

Reportan que la familia de Tareck El Aissami se instaló en una propiedad en Madrid valorada en 10,5 millones de euros

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente del régimen venezolano - Foto: EFE
Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente del régimen venezolano - Foto: EFE
El traslado de sus allegados al mencionado inmueble ubicado en la capital española se produce en paralelo al proceso judicial que el exministro de Petróleo y exvicepresidente del régimen venezolano enfrenta en Venezuela.

De acuerdo con un reporte del medio de comunicación EVTV Miami, la familia de Tareck El Aissami se habría instalado en una zona exclusiva de Madrid, España, en una propiedad valorada en 10,5 millones de euros.

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El traslado de sus allegados al mencionado inmueble ubicado en la capital española se produce en paralelo al proceso judicial que el exministro de Petróleo y exvicepresidente del régimen venezolano enfrenta en Venezuela.

De acuerdo con información del medio de comunicación THE OBJECTIVE, la esposa de El Aissami, Riada Rudy Aamer, y sus hijos han establecido su residencia en Madrid.

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A inicios de junio del año en curso, el cuestionado exministro de Petróleo de la dictadura venezolana aseguró sentirse "cerca de la muerte".

La defensa de este exfuncionario del régimen de Miraflores denunció que sufre un grave deterioro físico por complicaciones derivadas de una cirugía de hernia testicular realizada bajo custodia del Estado.

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Según medios independientes venezolanos, El Aissami informó a su equipo legal que le "quedan pocos días de vida" si no recibe atención médica urgente para tratar su hernia, la cual estaría a punto de estallar.

Señalado de desviar miles de millones de dólares, El Aissami solicitó a inicios del mes de mayo del año en curso ante el Tribunal Tercero de Terrorismo que su juicio por la trama de corrupción "PDVSA-Cripto" sea público y abierto a la prensa y a los ciudadanos.

Durante la octava audiencia, El Aissami argumentó que "la transparencia es fundamental para verificar las pruebas", alegando que "si este es el 'robo más grande de la historia', debe ser el proceso más transparente".

A El Aissami se le imputan delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Según estimaciones, Tareck El Aissami presuntamente habría desviado entre $16.000 y $21.000 millones de dólares derivados de exportaciones petroleras.

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