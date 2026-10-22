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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Táchira

Autoridades intensifican la búsqueda de soldado que asesinó a tres compañeros en una base militar del estado Táchira

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) - Tiroteo en base militar del estado Táchira - Fotos: EFE / X
Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) - Tiroteo en base militar del estado Táchira - Fotos: EFE / X
Las labores de rastreo se concentran en el sur de la entidad, con presencia en zonas cercanas a San Lorenzo, Chururú y El Piñal.

Las autoridades venezolanas han intensificado la búsqueda por tierra y aire para localizar al soldado Raymond Paz.

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Este integrante de la institución castrense es señalado de ejecutar un tiroteo que dejó tres de sus compañeros muertos y varios heridos en una instalación militar del estado Táchira.

El gobernador chavista del estado Táchira, Freddy Bernal, confirmó el despliegue de funcionarios policiales y militares para dar con el paradero del soldado.

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Las labores de rastreo se concentran en el sur de la entidad, con presencia en zonas cercanas a San Lorenzo, Chururú y El Piñal.

La balacera ocurrió la noche del pasado martes 20 de octubre de 2026 en la Base Aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, conocida también como 'Base Aérea de Santo Domingo', situada en el municipio Fernández Feo, al sur de la entidad andina.

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Entre los fallecidos se encuentra el teniente Víctor Moreno, quien murió en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de El Piñal.

Otros dos funcionarios, con rango de sargento, perdieron la vida en el lugar del ataque.

Los heridos fueron identificados como José Cordero Pacheco, de 19 años, y Deimar Alejandra Merchán, ambos sargentos.

Inicialmente, recibieron atención en el mismo CDI y, posteriormente, fueron trasladados al Hospital Central de San Cristóbal.

Según los reportes citados, Paz escapó con el fusil que habría utilizado durante el ataque y cinco cargadores.

Aunque se manejan varias hipótesis, las circunstancias que desencadenaron el tiroteo no han sido esclarecidas.

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