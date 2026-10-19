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Lunes, 19 de octubre de 2026
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San Andrés
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Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
"Ha habido pacientes posiblemente muertos por falta de esos tratamientos", señaló Escalona

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