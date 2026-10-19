San Andrés Programa: La Noche Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés octubre 19, 2026 Por: Redacción NTN24 "Ha habido pacientes posiblemente muertos por falta de esos tratamientos", señaló Escalona También le puede interesar San Andrés Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés Elecciones en Venezuela Trump responde a pregunta sobre hipotética CONTIENDA ELECTORAL entre Machado y Rodríguez Abelardo de la Espriella San Andrés, un tesoro en grave riesgo: De la Espriella encara a gobernadora y congresista de la isla Régimen venezolano “Diosdado es alguien que ha torpedeado el alcance de la transición”: analista sobre el número dos del régimen venezolano Elecciones en Brasil "Hay una ligera ventaja de Bolsonaro": exembajadora de Venezuela en Brasil sobre segunda vuelta presidencial Oposicion venezolana ¿El acuerdo firmado por partidos de oposición venezolana es una mesa alterna de negociaciones? Compartir en: