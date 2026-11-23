Tras la polémica y los desmanes que se generaron por su concierto en Bogotá, Anuel AA se pronunció en sus redes sociales por haber cantado solo 50 minutos en el Vive Claro y se disculpó con sus seguidores, asegurando que todo pasó por culpa de alguien de su equipo y que por eso llegó tan tarde a la ciudad, pese a que el evento estaba programado horas antes.

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“Hubo un error bien grande que vino de una persona en mi equipo de trabajo y por eso fue que llegué tan tarde y nada más canté 50 minutos. (En mi schedule salía como un festival el concierto, por eso llegué a esa hora porque me dijeron que yo cantaba a las 11:30). Hasta cuando yo llegué para el estadio me decían que todo bien. Yo me bajé de la tarima como me bajé porque la policía ya me iba a tumbar la música a la mala y me iban a desconectar el sonido…”, indicó.

Según el artista puertorriqueño, volverá a la capital y dará un show gratis para compensar los 50 minutos que cantó en la ciudad, pese a que, durante meses, se le informó tanto a él como a su equipo sobre toda la logística.

“Para los que de verdad son mis fanáticos, cuando yo anuncie la gira de 'Real Hasta La Muerte 2', les voy a anunciar el concierto gratis para arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien”, aseveró el artista.

Del mismo modo, aseguró que habrá consecuencias en su equipo por lo sucedido, ya que, por su concierto, se generaron desmanes en el interior del Vive Claro ante la molestia de sus fans tras esperar horas y solo verlo durante 50 minutos.

“Si fuera por mí, yo no cantaba y mandaba a que les devolvieran el dinero a los fanáticos y reponíamos la fecha. Para que sepan mis fanáticos por qué pasó lo que pasó y para que sepan que del mismo tamaño de la falla son las consecuencias en mi empresa”, indicó.