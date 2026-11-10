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Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a directora del Icfes: esto se sabe

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Icfes - Canva e Icfes
Icfes - Canva e Icfes
Elizabeth Blandón había llegado a la dirección del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en agosto de 2023, durante la administración de Gustavo Petro.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión de declarar insubsistente a Elizabeth Blandón Ramírez, quien se desempeñaba como directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). La determinación se conoció este martes 10 de noviembre y pone fin a una gestión que comenzó durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.

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Según la información conocida, Blandón fue notificada de su salida el lunes 9 de noviembre, después de que el Ejecutivo expidiera el decreto correspondiente el viernes 6 de noviembre. La funcionaria había llegado a la dirección de la entidad el 2 de agosto de 2023, mediante el Decreto 1284, firmado por el entonces presidente Gustavo Petro.

Su permanencia en el cargo se extendió durante los primeros meses de la administración de De la Espriella, que comenzó el pasado 7 de agosto de 2026. Sin embargo, hasta el momento no se han conocido explicaciones oficiales sobre los motivos específicos que llevaron al Ejecutivo a tomar esta decisión.

Mientras se define quién asumirá la dirección general en propiedad, Maribel Cristina Castro fue designada para ocupar el cargo de manera encargada. La funcionaria se desempeña como directora técnica en el sector educativo y estará al frente de la entidad durante este periodo de transición.

¿Quién es Elizabeth Blandón, la exdirectora del Icfes?

Blandón cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público. Antes de llegar al Icfes, ocupó diferentes cargos, entre ellos, la dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el viceministerio encargado de Economía Digital, la Dirección de Planeación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Dirección de Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Nacional de Salud.

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Durante su gestión en el Icfes, uno de los objetivos institucionales estuvo relacionado con el fortalecimiento de la transformación digital y la implementación de pruebas de Estado en modalidades electrónicas.

Finalmente, cabe resaltar que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación es la entidad encargada de desarrollar y aplicar diferentes evaluaciones educativas en Colombia, entre ellas, las pruebas Saber 11, fundamentales para medir las competencias de los estudiantes que terminan la educación media.

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