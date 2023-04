Nueva polémica del dalái lama; esta vez por haberle tocado la pierna a Lady Gaga

El líder espiritual dalái lamano acaba de salir se una polémica cuando ya está envuelto en otra. Luego del escándalo que causó un video en el que se le ve besando en la boca a un niño y pidiéndole que le chupara la lengua, ahora se suma otro por un viejo clip en el que le toca la pierna a la cantante Lady Gaga.

En el video se ve al líder del budismo primero haciéndole cosquillas con el dedo la pierna izquierda en un roto que tenía su pantalón, luego manda la mano y la artista reacciona colocando su mano sobre la de él para evitar el contacto.

Si bien el clip data del 2016 cuando la celebridad del Pop y el dalái lama coincidieron en una conferencia relacionada con los beneficios de la compasión durante una especie de simposio que se llevó a cabo en Estados Unidos, se empezó a viralizar luego del escándalo que hubo por besar a un niño en la boca.

Y es que no hace mucho un video del líder del budismo generó polémica porque muestra el instante en el que el dalái lama le da un beso en la boca a un niño en un evento en el que participaron una centena de estudiantes.

Además, segundos después del beso, el líder religioso saca su lengua, y según han traducido varios medios, le dijo al niño: "¿puedes chuparme la lengua?", ante lo que el menor le acercó un poco su cabeza.

El hecho generó indignación a nivel mundial por lo que el líder religioso salió a disculparse a través de un comunicado, publicado en su cuenta de Twitter.

"Ha estado circulando un videoclip que muestra una reunión reciente en la que un niño le pidió a su Santidad el Dalai Lama que le diera un abrazo. Su Santidad desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el dolor que sus palabras pueden haber causado", indicó la cuenta oficial del dalái lama en su red social.

Estos escándalos del dalái lama le han dejado una ‘lluvia de críticas’ al líder espiritual porque sus comportamientos son inapropiados. “Parece que el señor no sabe respetar el espacio vital de otros”, “se me hace que ese señor ya está mal de la cabeza o ya no sabe cómo controlar sus emociones”, “no me parece que sea un líder espiritual”, “tantos idolatrando a un ser humano tan imperfecto como cualquier otro”, entre otras críticas.