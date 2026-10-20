Nueva tragedia enluta a los Kennedy: muere a los 42 años la nieta del exsenador Robert Kennedy

Una nueva pérdida enluta a la familia Kennedy, uno de los clanes políticos más reconocidos de Estados Unidos, cuya historia ha estado marcada por importantes tragedias. Kyle Kennedy, nieta del exfiscal general Robert F. Kennedy y de Ethel Kennedy, falleció a los 42 años.

De acuerdo con información publicada por la revista People, la muerte ocurrió el pasado 21 de septiembre en su vivienda, ubicada en Westwood, Massachusetts. Aunque el deceso se produjo semanas atrás, la noticia se conoció públicamente recientemente, tras la difusión de su obituario.

Hasta el momento, las circunstancias de su fallecimiento no han sido esclarecidas. Según la información entregada por las autoridades municipales a la citada publicación, la causa de la muerte permanece pendiente de los resultados de los exámenes forenses.

La noticia ha generado pesar entre quienes conocieron su trayectoria en el ámbito educativo y social. Kyle dedicó buena parte de su vida a promover mejores oportunidades de aprendizaje para niños en condiciones vulnerables y personas con discapacidad. Su muerte también ha vuelto a poner sobre la mesa las numerosas tragedias que han afectado a distintas generaciones de la familia Kennedy.

Kyle Kennedy nació el 6 de julio de 1984 en Washington. Era hija de Michael Kennedy, uno de los hijos de Robert F. Kennedy, y de Victoria Denise Gifford, descendiente del reconocido exjugador de fútbol americano Frank Gifford.

Cuando tenía 13 años, sufrió la pérdida de su padre. Michael murió a los 39 años, durante la noche del 31 de diciembre de 1997, a consecuencia de un accidente mientras practicaba fútbol americano en Aspen, Colorado.

Este episodio se sumó a una larga historia de pérdidas dentro de la familia. Entre ellas figuran los asesinatos del presidente John F. Kennedy, en 1963, y de su hermano Robert F. Kennedy, en 1968. A estos hechos se agregan la muerte de David Kennedy en 1984 y el accidente aéreo en el que falleció John F. Kennedy Jr. en 1999, además de otras pérdidas que han afectado al clan.

La sucesión de estos acontecimientos ha alimentado durante décadas la llamada "maldición de los Kennedy", una expresión popular utilizada para describir las tragedias que han marcado la historia familiar.

En agosto de 2012, Kyle contrajo matrimonio con Liam Kerr durante una ceremonia celebrada en el hotel Fairmont Copley Plaza, en Boston. La pareja tuvo tres hijos, aunque la llegada de sus primeros mellizos estuvo acompañada de una dolorosa pérdida: Josie murió pocos días después de nacer.

Dos años más tarde, la familia recibió a su hijo Declan. Según la esquela publicada tras el fallecimiento de Kyle, Liam Kerr figuraba como su exmarido.

Pese a las dificultades personales y al peso de pertenecer a una familia ampliamente conocida, Kyle construyó una trayectoria propia, alejada de la primera línea política. Su trabajo estuvo enfocado en la educación y en la búsqueda de alternativas que permitieran reducir las desigualdades en el acceso al aprendizaje.