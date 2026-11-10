Como uno más: vestido de camuflado De la Espriella acompaña operativos de las fuerzas militares

Desde que asumió el poder el pasado mes de agosto, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se ha caracterizado por su apoyo constante a las Fuerzas Militares. Adicionalmente, el mandatario se ha caracterizado por liderar y acompañar diferentes operativos contra los grupos criminales, tal como sucedió recientemente en el departamento de Norte de Santander, con la operación NOHA, en la cual, con uniforme de camuflado.