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Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Según las investigaciones, Oyola Tovar habría sido reclutado como hacker durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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