Hackers Programa: La Mañana Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral noviembre 9, 2026 Por: Redacción NTN24 Según las investigaciones, Oyola Tovar habría sido reclutado como hacker durante la administración del expresidente Gustavo Petro. También le puede interesar Hackers Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral Colombia Dramático llamado de madre de policía secuestrado en Colombia: "Te amo, hijo, aguanta un poquito más" María Corina Machado “La visita de María Corina fue como una bocanada de aire y de esperanza”: familiar de preso político Cilia Flores "Una cárcel muy hacinada y violenta": Maibort Petit sobre centro donde Cilia sufrió infarto en EE. UU. Abelardo de la Espriella Gobierno De la Espriella realiza bombardeo contra ELN en el Catatumbo: “más letalidad” Despliegue militar "Hemos estado involucrados": Rubio sobre papel de Estados Unidos en operaciones de Bukele en Haití Compartir en: