NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Estados Unidos

Murió la nieta del presidente John F. Kennedy a los 35 años: "Siempre estará en nuestros corazones"

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
John F. Kennedy y su nieta - Canva y AFP
De profesión periodista, Tatiana Schlossberg padecía de leucemia aguda.

Tatiana Schlossberg, periodista estadounidense y nieta del presidente John F. Kennedy, murió de cáncer a los 35 años, según informó su familia este martes mediante un comunicado.

"Nuestra hermosa Tatiana murió esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", manifestó su familia en el documento publicado en la cuenta de Instagram de la Fundación de la Biblioteca JFK.

La joven era reportera de ciencia y medio ambiente para el prestigioso diario estadounidense New York Times y padecía una leucemia aguda.

Para mayo de 2024, Schlossberg escribió sobre la enfermedad que padecía en un ensayo para The New Yorker que fue publicado en noviembre.

"En las últimas pruebas médicas, mi médico me dijo que quizá me quedaba un año de vida", relató en ese entonces.

Y añadió: "Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyas caras viven permanentemente bajo mis párpados, no se acordarían de mí".

Durante su ejercicio profesional, Schlossberg publicó artículos en destacadas publicaciones como The Atlantic y Vanity Fair. Para 2019 escribió el laureado libro "Consumo invisible: el impacto ambiental que no sabes que tienes".

Era hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, la sobreviven su esposo, George Moran, así como sus dos hijos.

