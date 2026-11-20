La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que recientemente investigadores identificaron lo que definió como un “fenómeno único” en el universo.

“Una estrella ligeramente menos masiva que el Sol se fusionó con una supergigante esponjosa (un tipo de exoplaneta) en las afueras de nuestra galaxia vecina, Andrómeda”, informó.

La agencia también mencionó que esta estrella, ahora solitaria y potencialmente rejuvenecida, se conoce como Bao.

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Este descubrimiento, financiado por la NASA, se vio reforzado por observaciones rápidas del Telescopio Espacial James Webb de la NASA, que se contrastaron cuidadosamente con una gran cantidad de datos de telescopios espaciales y terrestres.

“Las fusiones estelares son muy, muy difíciles de observar en tiempo real porque son difíciles de predecir”, afirmó Viraj Karambelkar, primer autor de un nuevo artículo publicado el miércoles en Nature y becario del programa Hubble de la NASA en la Universidad de Columbia en Nueva York.

El investigador indicó que se logró detectar que algo inusual estaba sucediendo en 2023 y “continuamos monitoreando el sistema para ver qué sucedería”.

“Entonces, en 2025, estalló. El telescopio Webb observó a Bao tan solo 47 días después de que la erupción estelar alcanzara su punto máximo, el seguimiento más temprano jamás realizado de un evento de este tipo. Los datos del telescopio nos ayudaron a caracterizar cómo se veía el sistema antes, durante e inmediatamente después de la fusión, lo cual es absolutamente asombroso”, mencionó.

Antes de su transformación, las dos estrellas pasaron milenios orbitando plácidamente una alrededor de la otra como un sistema binario. Pero una vez que la estrella más pequeña entró en contacto con la superficie de la estrella gigante, su "unificación" se produjo tras solo siete órbitas (unos siete años). Otras fusiones conocidas de sistemas binarios, formadas por dos estrellas más pequeñas, ocurrieron tras miles de órbitas.

“Pensábamos que un estallido de una estrella tan extensa tardaría años”, dijo la coautora Nadia Blagorodnova, profesora asociada de la Universidad de Barcelona en España. “¡Un día, su brillo comenzó a aumentar y, en una semana, alcanzó su máximo!”.

Cuando una estrella compañera comienza a interactuar con la superficie exterior de la estrella principal, produce un efecto sutil: un brillo gradual.

Kishalay De, profesora adjunta de la Universidad de Columbia en Nueva York, mencionó que “a medida que la compañera continúa su órbita, va desprendiendo las capas exteriores de la estrella principal, y ese gas se dispersa por el espacio circundante”.

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Este es el comienzo de un enfrentamiento crucial que experimentan algunas estrellas binarias, conocido como evolución de envoltura común.

El gas entre las estrellas en esta etapa se denomina envoltura común porque su capa exterior es compartida por ambas. En este sistema, la estrella primaria engulló a la más pequeña y la compañera cayó en picado, describiendo una espiral a través de la envoltura al perder energía orbital por la fricción. Si bien los datos del telescopio Webb demostraron que las estrellas se fusionaron, la fusión no era el único resultado posible para este sistema.

En otros sistemas, ambas estrellas sobreviven al proceso, perdiendo mucha masa en el camino, pero permaneciendo independientes en órbitas cercanas. Con el tiempo, estos pares supervivientes pueden transformarse en estrellas de neutrones y agujeros negros , explotar como supernovas , producir ondulaciones en el espacio-tiempo conocidas como ondas gravitacionales y crear púlsares de milisegundos .