Nueva York vota a favor de prohibir los carruajes de caballos en Central Park: trabajadores anunciaron demanda

Este jueves, el consejo municipal de Nueva York votó a favor de prohibir los carruajes tirados por caballos en Central Park, lo que supone el fin de un ritual turístico que ha sido objeto de años de acalorados debates.

El alcalde Zohran Mamdani, quien debe promulgar la medida, ya había manifestado su apoyo a dicha prohibición, pero también ha expresado su preocupación por la protección de los trabajadores del sector.

Si el alcalde la firma, la prohibición entrará en vigor en junio de 2028.

El objetivo de esta iniciativa es ayudar a los aproximadamente 150 conductores de carruajes en activo a encontrar nuevos empleos, según declaró la presidenta del consejo municipal, Julie Menin, a los periodistas antes de la votación.

El sindicato de trabajadores del transporte, que representa a esos obreros, ha prometido emprender acciones legales.

Las batallas legislativas sobre el futuro de esta tradición cultural, casi tan antigua como el propio Central Park, se han prolongado durante casi dos décadas.

Los críticos afirman que los animales sufren, señalando colapsos mortales y fugas peligrosas, mientras que sus defensores destacan los empleos que generan y el patrimonio que preservan.

El proyecto de ley incluye una disposición para estudiar posibles compensaciones para los titulares de licencias, dijo Menin.

La ley estipula que los propietarios de los casi 200 caballos no podrán venderlos para el matadero ni para otros fines relacionados con el transporte en carruajes tirados por caballos.

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Estas atracciones, inmortalizadas en películas y series de televisión como la escena de Robert Redford y Jane Fonda en "Barefoot in the Park" o un dramático paseo en "Sex and the City", actualmente cuestan desde 150 dólares por 45 minutos hasta varios cientos de dólares por una propuesta de matrimonio.

Pero tras años de disputas sobre el tema, la pasada temporada de verano resultó decisiva para poner fin a los vagones de Manhattan.

El pasado mes de junio, un turista indio de 18 años murió atropellado por un caballo que se soltó y salió desbocado.

Aquello se produjo tras una serie de incidentes con los carruajes, entre ellos la muerte de varios caballos.

La Central Park Conservancy, que gestiona el parque urbano más concurrido de Estados Unidos con 42 millones de visitas anuales, incluso respaldó las peticiones de prohibición, afirmando que se había convertido en "una cuestión de salud y seguridad pública".