El reconocido preparador de misses Osmel Sousa dijo que tenía grandes expectativas sobre la participación de Clara Vegas Goetz en Miss Universo 2026.

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No obstante, el 'zar de la belleza' cuestionó duramente la imagen que lució la representante de Venezuela durante la gala final.

En una conversación con el diseñador Rodner Figueroa, Sousa expresó su descontento con el look de la venezolana.

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"Yo juraba que iba a ganar Clara. Yo creo que a Clara hoy la arreglaron muy mal", mencionó Sousa.

"Salió mal arreglada; el vestido es horroroso. Es un vestido para un matrimonio, qué sé yo. Además, le quedaba flojo arriba, no le quedaba entallado”, acotó.

Posteriormente, consideró: "El traje que sacó, como salió ella en la preliminar, hubiera salido hoy igual y hubiera quedado por lo menos primera finalista".

El pasado martes 24 de noviembre se llevó a cabo la gala final de la edición número 75 del Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico.

Dicho certamen de belleza fue conquistado por Puerto Rico, que enfrentó en la fase final a República Dominicana.

Al cuadro final llegó la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, quien estuvo cerca de darle la octava corona a su país.