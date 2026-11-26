El pasado martes 87 personas estuvieron retenidas por hombres armados durante la toma de un supermercado en la ciudad colombiana de Cartagena por casi un día.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el establecimiento en la madrugada del miércoles, liberaron ilesas a todas las víctimas y abatieron a uno de los tres presuntos atacantes en la turística ciudad del norte del país.

VEA TAMBIÉN "Están advertidos": revelan lo que Abelardo de la Espriella les dijo a captores durante toma de rehenes en Cartagena y antes de ordenar el ingreso de fuerzas armadas o

Según la versión del presidente Abelardo de la Espriella, el grupo de delincuentes huyó al almacén Éxito tras un intento fallido de robo a un vehículo blindado con objetos de valor.

"Se sentía bastante miedo en ese momento porque (los secuestradores) estaban bastante embriagados (...) El acento era del interior, antioqueño", dijo este miércoles Dayro Rafael Velázquez, trabajador del supermercado, a Caracol Radio.

La toma coincidió con el décimo aniversario de la firma del polémico acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a varios cabecillas de la guerrilla a deponer las armas, sin embargo, la violencia de este grupo no terminó.

Los capturados

En la noche del miércoles, la Fiscalía imputó por secuestro extorsivo a los dos capturados señalados como responsables del asalto con rehenes en Cartagena.

Se trata de Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía, quienes en medio de la audiencia de legalización de captura no aceptaron cargos y además alegaron que fueron secuestrados y no secuestradores.

El fiscal encargado del caso les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo.

VEA TAMBIÉN Cámara corporal de agente de operaciones especiales dejó ver en primer plano el imponente operativo de rescate de los rehenes en Cartagena o

Según el ente acusador, los señalados secuestradores habrían exigido "7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y el despeje de una vía para huir".