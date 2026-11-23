La tensión entre Estados Unidos y la dictadura de Irán alcanza un nuevo punto crítico tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió el domingo que está dispuesto a reanudar los ataques militares después de Año Nuevo si las negociaciones indirectas no avanzan, y lanzó además una contundente amenaza contra cualquier embarcación que intente desafiar el bloqueo naval estadounidense en el golfo Pérsico.

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En conversación con el corresponsal Trey Yingst, el mandatario indicó que los contactos diplomáticos con Teherán continúan abiertos, pero criticó la falta de avances concretos al calificar a los negociadores del régimen como “bailarines de claqué profesionales” que dilatan el diálogo, y reiteró que cualquier acuerdo debe ser “permanente” y cerrar de forma definitiva el acceso de Irán a armas nucleares.

“Espero que lo hagan; todos estarán en el fondo del mar, como el resto de su armada”, sentenció textualmente Donald Trump en referencia a la flota naval de la dictadura iraní.

El presidente también comentó que vio imágenes de nuevas protestas antigubernamentales dentro de Irán y exhortó a los manifestantes a continuar con las movilizaciones, con un factor adicional de presión interna sobre el régimen de Teherán.

Fuentes militares estadounidenses citadas por medios de prensa confirman que Washington mantiene desplegados dos grupos de ataque de portaaviones en el mar Arábigo, además de aviones de reabastecimiento en Israel, como muestra de poderío militar y advertencia a Teherán.

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Los países del golfo Pérsico en especial Catar, que actúa como intermediario entre Washington y Teherán presionan con fuerza para alcanzar una salida negociada que evite una nueva escalada regional el próximo año, aunque las recientes amenazas de Trump sugieren que la ventana diplomática podría cerrarse tras las celebraciones de Año Nuevo.