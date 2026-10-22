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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Departamento de Estado de Estados Unidos

Gobierno Trump asegura que el tercer ciclo de diálogos entre el régimen venezolano y la Asamblea de 2015 "ha dado lugar a resultados tangibles"

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Tercer ciclo de diálogos entre la Asamblea de 2015 y el régimen venezolano - Foto: EFE
Tercer ciclo de diálogos entre la Asamblea de 2015 y el régimen venezolano - Foto: EFE
El Departamento de Estado puntualizó los avances que ha tenido la mesa de negociación que hace parte del proceso de transición en Venezuela.

El Departamento de Estado de Estados Unidos celebró la culminación de la tercera ronda de diálogos entre el régimen venezolano y la Asamblea Nacional de 2015, en cabeza de Dinorah Figuera.

A través de un comunicado, el gobierno de Donald Trump aseguró que "este proceso liderado por Venezuela continúa fortaleciendo las instituciones democráticas, ampliando las libertades políticas y sentando las bases para la celebración de unas elecciones libres, justas y confiables".

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El Departamento de Estado puntualizó los avances que ha tenido la mesa de negociación que hace parte del proceso de transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"Esta última ronda ha dado lugar a resultados tangibles, entre ellos el acuerdo de trabajar para revisar y modificar varias leyes represivas con el fin de aumentar la libertad política y social y garantizar la participación de todos los actores políticos", indicó. "Asimismo, impulsó el progreso en la reconstrucción de un Tribunal Supremo independiente, que sigue avanzando hacia la selección de 32 nuevos jueces", añadió.

A su vez, indicó que se ha "fortalecido la libertad de prensa" con el restablecimiento del acceso "a más de 70 sitios web" y "ha dado lugar a un acuerdo para recuperar las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra", las cuales serán redirigidas para atender las consecuencias del devastador terremoto.

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Según información del Departamento de Estado de EE. UU., desde la operación Resolución Absoluta que derivó en la captura de Maduro, han sido liberados más de 1.000 presos políticos.

"La Administración Trump mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por los venezolanos como parte del plan de tres fases del presidente Trump y del secretario Rubio para la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política que conduzca a una transición democrática pacífica", concluyó.

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