Nuevo ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz deja al menos dos heridos

Un barco fue alcanzado por "un proyectil no identificado" en el estrecho de Ormuz, y dos miembros de la tripulación resultaron levemente heridos, indicó este lunes en X la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Irán, que controla este estratégico paso marítimo, no autoriza a los buques a transitar por él sin su permiso y ataca regularmente a aquellos que se aventuran a hacerlo.

"Dos tripulantes sufrieron heridas leves y se informa de que el buque continúa hacia su próximo puerto de escala por sus propios medios", indicó UKMTO.

El régimen afirmó este domingo haber comunicado a Estados Unidos sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para la economía mundial que se ha convertido en el principal caballo de batalla de la guerra en Oriente Medio.

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"Mientras no se cumplan las condiciones (...) y no se respeten los compromisos estadounidenses será imposible volver a la situación anterior a las negociaciones y a la apertura del estrecho de Ormuz", afirmó el negociador jefe y presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, citado por la televisión estatal.

Irán bloquea el tráfico en el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

A su vez, Estados Unidos, que junto con Israel desató la guerra a finales de febrero con un ataque conjunto a la república islámica, mantiene un bloqueo de los puertos iraníes.

"Nuestros mensajes y la explicación de nuestras condiciones a través de mediadores se han transmitido claramente a la otra parte", es decir, a Estados Unidos, explicó el jefe negociador iraní.

El sábado, el general Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aseguró que las condiciones iraníes se habían transmitido a través de Catar, mediador en el conflicto.

"Nuestras condiciones son el fin de la guerra en todos los frentes, el desbloqueo de nuestros fondos congelados y el levantamiento del bloqueo naval" estadounidense, recordó en una entrevista con Al Jazeera.