NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
estrecho de Ormuz

Nuevo ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz deja al menos dos heridos

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz (AFP)
Estrecho de Ormuz (AFP)
Irán, que controla este estratégico paso marítimo, no autoriza a los buques a transitar por él sin su permiso y ataca regularmente a aquellos que se aventuran a hacerlo.

Un barco fue alcanzado por "un proyectil no identificado" en el estrecho de Ormuz, y dos miembros de la tripulación resultaron levemente heridos, indicó este lunes en X la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Irán, que controla este estratégico paso marítimo, no autoriza a los buques a transitar por él sin su permiso y ataca regularmente a aquellos que se aventuran a hacerlo.

"Dos tripulantes sufrieron heridas leves y se informa de que el buque continúa hacia su próximo puerto de escala por sus propios medios", indicó UKMTO.

El régimen afirmó este domingo haber comunicado a Estados Unidos sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para la economía mundial que se ha convertido en el principal caballo de batalla de la guerra en Oriente Medio.

o

"Mientras no se cumplan las condiciones (...) y no se respeten los compromisos estadounidenses será imposible volver a la situación anterior a las negociaciones y a la apertura del estrecho de Ormuz", afirmó el negociador jefe y presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, citado por la televisión estatal.

Irán bloquea el tráfico en el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

A su vez, Estados Unidos, que junto con Israel desató la guerra a finales de febrero con un ataque conjunto a la república islámica, mantiene un bloqueo de los puertos iraníes.

"Nuestros mensajes y la explicación de nuestras condiciones a través de mediadores se han transmitido claramente a la otra parte", es decir, a Estados Unidos, explicó el jefe negociador iraní.

El sábado, el general Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aseguró que las condiciones iraníes se habían transmitido a través de Catar, mediador en el conflicto.

"Nuestras condiciones son el fin de la guerra en todos los frentes, el desbloqueo de nuestros fondos congelados y el levantamiento del bloqueo naval" estadounidense, recordó en una entrevista con Al Jazeera.

Temas relacionados:

estrecho de Ormuz

Estados Unidos

Irán

Ataques

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ASÍ HA SIDO LA ODISEA DE MARÍA CORINA para regresar a Venezuela: siete intentos en los últimos meses

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - Fotos por Canva, AFP, EFE
Abelardo de la Espriella

De la Espriella llegó con mano dura contra la criminalidad en Colombia: "Los blancos están determinados"

Artefactos explosivos de las Farc - Foto Ejercito Nacional de Colombia
Disidencias de las FARC

Así son los explosivos que utilizan las disidencias de las Farc: Ejército divulgó imágenes tras hallazgo de varios artefactos

Medidor de gas azul con tuberías en la pared exterior de un edificio - Foto de referencia: Pexels
Fuga de gas

Evacúan a 300 personas por fuga de gas en un edificio de La Candelaria, Caracas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - Fotos por Canva, AFP, EFE
Abelardo de la Espriella

De la Espriella llegó con mano dura contra la criminalidad en Colombia: "Los blancos están determinados"

Artefactos explosivos de las Farc - Foto Ejercito Nacional de Colombia
Disidencias de las FARC

Así son los explosivos que utilizan las disidencias de las Farc: Ejército divulgó imágenes tras hallazgo de varios artefactos

Medidor de gas azul con tuberías en la pared exterior de un edificio - Foto de referencia: Pexels
Fuga de gas

Evacúan a 300 personas por fuga de gas en un edificio de La Candelaria, Caracas

Fotografía de antenas y cableado eléctrico en una zona popular de Venezuela - EFE
Corpoelec

Técnico de Corpoelec perdió la vida al recibir descarga eléctrica mientras instalaba transformador en el estado Bolívar

Observación astronómica - Foto EFE
Eclipse

Llegó la hora de un nuevo eclipse: horarios y recomendaciones para ver en Colombia y Venezuela el fenómeno este jueves

Rescate de los cuerpos de personas fallecidas en aeronave accidentada en Colombia - Captura de pantalla Fuerza Aeroespacial Colombiana
Accidente aéreo

Revelan imágenes a nivel del suelo de operación para extraer cinco cuerpos de personas fallecidas en aeronave accidentada en zona de difícil acceso en Colombia

Fotografías de Maduro en prisión en Nueva York
Nicolás Maduro

¿Cómo logró Maduro tomarse fotografías en prisión desde EE. UU. y qué pretende con su indignante gesto?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023