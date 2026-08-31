Rusia intensifica sus ataques contra redes de suministro y cadenas de supermercados en Ucrania

El ejército ruso perpetró una nueva serie de ataques masivos dirigidos contra la infraestructura comercial y logística de Ucrania, destruyendo almacenes de grandes cadenas de transporte de mercancías y terminales postales en varias regiones del país.

Uno de los bombardeos provocó un incendio de gran magnitud en el distrito de Troyéshchina, en la capital ucraniana, sobre depósitos atribuidos a la red de supermercados ATB.

“Rusia ha intensificado los ataques masivos a depósitos de supermercados e infraestructuras de distribución, lo que ha provocado una disminución directa en el suministro de ciertos productos de uso cotidiano”, informaron los servicios de emergencia ucranianos.

Las incursiones con misiles y drones Shahid dejaron pérdidas materiales en distintos puntos del territorio nacional, se reportaron la destrucción de al menos cinco almacenes logísticos y un complejo comercial distribuidos en los distritos de Brovarí y Boríspil, en las afueras de Kiev.

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Las instalaciones de la compañía líder en mensajería fueron blanco de proyectiles en la región de Odesa, mientras que uno de sus camiones de reparto fue impactado en la provincia de Járkov.

En la región fronteriza de Sumi, drones rusos interceptaron y destruyeron dos camiones destinados al traslado de alimentos y bienes de consumo.

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Esta ofensiva responde a una escalada en la guerra de desgaste sobre la economía civil, luego de que en semanas anteriores Ucrania atacará con drones instalaciones del gigante de comercio electrónico ruso Wildberries en territorio de la Federación Rusa.