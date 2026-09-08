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Marco Rubio llegó a Barranquilla para reunirse con Abelardo de la Espriella: estos son los mensajes de Trump al presidente de Colombia que estarán sobre la mesa

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio llegó a Barranquilla para reunirse con De la Espriella - EFE
Marco Rubio llegó a Barranquilla para reunirse con De la Espriella - EFE
El secretario de Estado de Estados Unidos arribó este martes a Barranquilla, donde sostendrá un encuentro con el presidente colombiano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes a Barranquilla, Atlántico, en el marco de su primera visita oficial a Colombia desde que asumió el cargo y como parte de una gira por América Latina que también lo llevará a Ecuador y Perú.

Rubio sostendrá en Barranquilla un encuentro con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la sede alterna de la Presidencia de la República, ubicada en el Batallón Paraíso. La reunión representa uno de los primeros encuentros de alto nivel entre el Gobierno de Donald Trump y la nueva administración colombiana.

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Antes de llegar al país, Rubio aseguró que una de las prioridades de Estados Unidos es fortalecer su presencia en el hemisferio occidental y destacó los intereses que Washington comparte con Colombia, Ecuador y Perú, especialmente en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo criminal transnacional y cooperación económica.

Narcotráfico y seguridad, entre los principales temas

Uno de los asuntos centrales de la reunión será la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. De acuerdo con información conocida sobre la agenda, ambos gobiernos buscarán profundizar la cooperación en seguridad y en la lucha contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades del crimen transnacional.

Precisamente, la administración de Donald Trump ha convertido la lucha contra el narcotráfico en uno de los principales ejes de su política hacia América Latina. En ese contexto, Colombia ingresó al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Washington para fortalecer la cooperación regional contra organizaciones criminales.

Según información publicada por The New York Times, otro de los mensajes que Rubio llevará al Gobierno colombiano está relacionado con la necesidad de avanzar en la erradicación de los cultivos de coca, fortalecer el despliegue de las fuerzas de seguridad y golpear las estructuras financieras de los grupos narcotraficantes.

Comercio, minerales críticos y energía nuclear

La agenda también tendrá un componente económico. Rubio y De la Espriella hablarán sobre el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países y sobre nuevas oportunidades de cooperación e inversión.

Está prevista, además, la firma de memorandos de entendimiento relacionados con energía nuclear civil y minerales críticos, sectores que Washington considera estratégicos dentro de su política económica y de seguridad.

El propio Rubio ha señalado que Estados Unidos busca ampliar las inversiones y reducir la dependencia de actores externos en sectores estratégicos de la región, mientras que en Colombia el Gobierno ha manifestado su interés en atraer mayor inversión estadounidense.

Estados Unidos también hablará de la emergencia en Colombia

Otro de los puntos importantes será la situación que atraviesa el país después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó cientos de personas fallecidas y provocó graves daños en diferentes departamentos.

Washington anunció previamente un paquete de asistencia para Colombia y Rubio tiene previsto abordar con De la Espriella el apoyo estadounidense a la respuesta y recuperación tras la emergencia.

El tema cobra especial relevancia mientras el Gobierno colombiano avanza en su plan de reconstrucción, particularmente en el Chocó, uno de los departamentos más afectados por el sismo.

La cercanía entre Trump y De la Espriella

El encuentro entre Rubio y De la Espriella también se produce después del abierto respaldo que Donald Trump expresó durante la campaña presidencial colombiana.

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En junio, Trump manifestó su “respaldo completo y total” al entonces candidato y lo describió como un líder “inteligente, fuerte y decidido”. Después de conocerse su triunfo electoral, el mandatario estadounidense calificó la victoria de De la Espriella como una “gran victoria” para Estados Unidos y explicó que decidió apoyarlo porque lo consideraba un “luchador”.

Ahora, con De la Espriella en la Casa de Nariño, Washington busca consolidar esa cercanía política mediante una agenda centrada en seguridad, narcotráfico, comercio y cooperación.

De hecho, antes de su llegada a Colombia, Rubio sostuvo que la relación entre ambos países atraviesa una nueva etapa y, en una columna publicada este martes, destacó que los gobiernos de Trump y De la Espriella están revitalizando la relación bilateral, con énfasis en seguridad, crecimiento económico y defensa de la soberanía de los países del hemisferio.

Tras su paso por Colombia, Marco Rubio continuará su gira por Ecuador y Perú, donde tiene previsto reunirse con los presidentes Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente.

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