ELN publica pruebas de supervivencia de secuestrados y pide canje a De la Espriella, que negó negociar

La guerrilla del ELN publicó una nueva prueba de supervivencia de Rodrigo Antonio López Estrada, funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La grabación fue difundida por el denominado el Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura que mantiene secuestrado al servidor público desde mayo de 2025 en el departamento de Arauca.

Con la voz cortada y cabizbajo, López Estrada, que se identifica como funcionario de la Fiscalía y agente de protección, le pide al presidente de la República y a los dirigentes políticos buscar una salida que permita alcanzar la paz y evitar una escalada del conflicto armado.

“Señor Presidente de la república, busque la manera de encontrar la paz”, manifestó el funcionario, quien además planteó que se consulte a los colombianos sobre la posibilidad de avanzar hacia una salida negociada.

El mensaje también está dirigido a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, a quien le solicita agilizar las gestiones relacionadas con su situación, al advertir sobre el deterioro físico y psicológico que puede generar el prolongado cautiverio.

"Le solicito por favor que haga su mayor esfuerzo con todo su equipo de trabajo para que esto se haga rápido”, expresó.

López Estrada y el funcionario del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo fueron interceptados por hombres armados mientras se movilizaban en el departamento de Arauca el 8 de mayo de 2025. El ELN reconoció posteriormente su responsabilidad en la retención.

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En julio de 2026 ya se había conocido otra prueba de supervivencia, grabada el 10 de julio, en la que los dos servidores públicos pedían al Gobierno avanzar hacia un intercambio humanitario que permitiera su regreso a la libertad.

El servidor público también aprovechó el video para enviar un mensaje a su familia. Mencionó a su hijo, a su esposa, a su madre y a sus hermanos, y aseguró que las cartas, fotografías y noticias que ha recibido durante el cautiverio le han servido como fuente de fortaleza.

“Me voy a tomar ese vino contigo, papá, muy pronto”, expresó al recordar una promesa hecha con su hijo, antes de manifestar su confianza en volver a encontrarse con sus seres queridos.

En otro video difundido por el grupo terrorista aparece Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionario que aseguró que lleva 27 años al servicio del país y que es padre de tres hijos.

Pacheco Oviedo centró buena parte de su mensaje en el impacto que su secuestro ha tenido sobre su familia, especialmente sobre su hijo menor, quien tenía cinco años cuando salió de su casa para cumplir una orden de trabajo y ahora tiene siete.

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“Hoy mi niño le pregunta a su mamá cuándo regresará mi papá”, relató.

Uno de los puntos más delicados de su testimonio estuvo relacionado con su estado de salud. Pacheco Oviedo afirmó que tanto él como López Estrada tienen enfermedades crónicas y que durante los 16 meses de cautiverio no han contado con la atención de médicos o especialistas que puedan hacer seguimiento a sus condiciones.

“Ya estamos cansados. Ya no aguantamos, no soportamos más. Estamos teniendo problemas de salud”, afirmó.

El mensaje aparece además en un momento en el que la política del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente al ELN mantiene una postura contraria a los canjes de secuestrados.

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Apenas 24 horas antes del video del ELN, el mandatario rechazó públicamente la posibilidad de realizar un intercambio para liberar a otros colombianos secuestrados por esa organización y aseguró que no habrá canje.

“Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”, aseveró.

Del mismo modo, el presidente lanzó una advertencia y ordenó que fueran liberados de inmediato.

“No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley. Libérenlos inmediatamente, sanos y salvos, y sin condiciones”, indicó.