Futbolista argentino rompe el mercado: pasó del Chelsea al Manchester City y completa un mediocampo de casi 500 millones de euros

Enzo Fernández se transformó este martes en nuevo futbolista del Manchester City, el cual pagó 145 millones de euros al Chelsea por el mediocampista de Argentina en el último día del mercado de fichajes y cerró con esto una de las operaciones más transcendentales del verano en Europa.

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El campeón del mundo en Qatar 2022 ha firmado por cinco temporadas y va a trabajar nuevamente con Enzo Maresca, quien fue su entrenador en su etapa en el Chelsea. La operación, la cual está valorada en 145 millones de euros, iguala el récord inglés de transferencia y hace que Fernández sea uno de los jugadores más caros de la historia de la Premier League. Reuters afirmó el monto y resaltó que el argentino llega tras una temporada en la que anotó 15 goles y dio siete asistencias con el Chelsea.

Para Enzo, la transferencia es un nuevo capítulo de una carrera que lo ha llevado de River Plate de Argentina a Benfica y luego al Chelsea, club que pagó 106,8 millones de libras por él en enero de 2023. Tres años después, el argentino de nuevo protagoniza una transferencia de nueve cifras, en esta ocasión para ser una pieza clave del nuevo proyecto del City.

Su llegada de igual forma completa la reconstrucción del mediocampo del equipo dirigido por Maresca. El City dejó marchar en el mercado a jugadores como Rodri, transferido al Barcelona, Tijjani Reijnders, quien se marchó al fútbol saudí, y Bernardo Silva, que se fue al Real Madrid.

La respuesta del club ha sido contundente. Antes de Fernández habían llegado: Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest por unos 135 millones de euros, y el jugador marroquí, Ayyoub Bouaddi, quien fue fichado del Lille por unos 95 millones.

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Anderson, de 23 años, trae consigo recorrido y capacidad para ocupar distintas posiciones en la medular, y por su parte, Bouaddi, de apenas 18 años, ha sido una de las revelaciones de Marruecos durante el Mundial de 2026.

Con Fernández como pieza clave, el City tiene un mediocampo cuyo valor de mercado y coste de incorporaciones se acerca a los 500 millones de euros al considerar también otras piezas de la plantilla. La inversión demuestra la magnitud de la reconstrucción que se ha implantado tras la salida de varios de los futbolistas que estuvieron en el equipo en los últimos años, así como el adiós a Pep Guardiola como director técnico.