Régimen de Irán Programa: El Informativo Régimen de Irán amenaza con una ofensiva regional si Estados Unidos reanuda acciones contra Teherán septiembre 20, 2026 Por: Redacción NTN24 https://youtu.be/JSV3SxWtZAg También le puede interesar Régimen de Irán Régimen de Irán amenaza con una ofensiva regional si Estados Unidos reanuda acciones contra Teherán Delcy Rodríguez “La ONU debería reflexionar sobre a quién le da tribuna”, Orlando Viera Blanco sobre presencia de Delcy Rodríguez en Nueva York Gustavo Petro Desertificación de Colombia: "La principal responsabilidad la tiene Petro y su ministro de Defensa" Asamblea General de la ONU "Cuesta entender las prácticas de los EEUU": analista sobre el encuentro de Rodríguez y Trump en NY Rick Scott "Es responsable de los carteles de droga": Rick Scott sobre Delcy Rodríguez tras la certificación de Venezuela Crimen organizado El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas Compartir en: