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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: El Informativo

La guerra contra el terrorismo y narcotráfico en Colombia regresó con el gobierno de Abelardo de la Espriella

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
La guerra contra el terrorismo ha regresado a Colombia con el mandato de Abelardo de la Espriella, la directriz es una sola: el orden no se negocia. La ofensiva estatal ha dado contundentes golpes a las estructuras criminales del ELN, las disidencias de las FARC y otros narcotraficantes. En tan solo 24 días de gobierno, el presidente le ha puesto final a la fallida ‘Paz total’ del pasado gobierno de Gustavo Petro. Se han logrado capturar más 8.424 narcoterroristas en el territorio colombiano.

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