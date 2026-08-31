La guerra contra el terrorismo y narcotráfico en Colombia regresó con el gobierno de Abelardo de la Espriella

La guerra contra el terrorismo ha regresado a Colombia con el mandato de Abelardo de la Espriella, la directriz es una sola: el orden no se negocia. La ofensiva estatal ha dado contundentes golpes a las estructuras criminales del ELN, las disidencias de las FARC y otros narcotraficantes. En tan solo 24 días de gobierno, el presidente le ha puesto final a la fallida ‘Paz total’ del pasado gobierno de Gustavo Petro. Se han logrado capturar más 8.424 narcoterroristas en el territorio colombiano.