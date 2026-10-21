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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Narcotráfico en Colombia

Operativo simultáneo: Fuerza Pública de Colombia incauta más de una tonelada de cocaína al ELN en Nariño y 700 kilos de marihuana en Bogotá

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo simultáneo en Nariño y Bogotá-Foto tomada de X @ABDELAESPRIELLA
Operativo simultáneo en Nariño y Bogotá-Foto tomada de X @ABDELAESPRIELLA
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desmantelaron laboratorios clandestinos pertenecientes a estructuras vinculadas al ELN y afectaron las finanzas de las mafias en la capital de la República.

Las autoridades de la República de Colombia propinaron este miércoles una serie de contundentes golpes a las estructuras del narcotráfico, tras operativos simultáneos ejecutados por el Ejército Nacional y la Policía Nacional en el departamento de Nariño y en la ciudad de Bogotá, con la consecuente incautación de más de una tonelada de cocaína y cuantiosos insumos para la producción ilícita.

En el municipio de Mallama, ubicado en la región nariñense, la Fuerza Pública desmanteló complejos dedicados al procesamiento de narcóticos pertenecientes a la estructura armada residual Frente Comuneros del Sur, disidencias vinculadas al grupo narcoterrorista ELN, donde los criminales utilizaban inmuebles rurales como laboratorios clandestinos con capacidad para procesar hasta dos toneladas mensuales de cocaína.

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Durante el operativo en el suroccidente del país, los uniformados decomisaron una tonelada de clorhidrato de cocaína, 670 galones de cocaína en suspensión, 1.625 galones de insumos líquidos y 375 kilos de materiales sólidos destinados a la cristalización del estupefaciente, con lo cual se asfixiaron las fuentes de financiamiento ilegal de los grupos armados al margen de la ley.

“En la era del Tigre no tendrán escondite ni tregua; vamos a destruir sus laboratorios, perseguir sus cargamentos, asfixiar sus economías ilegales y llevar a sus cabecillas ante la justicia”, enfatizó el alto Gobierno al ratificar la política de cero tolerancia frente a las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional.

De manera simultánea, en la localidad bogotana de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional interceptó un cargamento superior a 700 kilos de marihuana procedentes del departamento del Cauca, los cuales eran transportados de forma clandestina a bordo de un vehículo acondicionado con una grúa de arrastre, un procedimiento que dejó a una mujer capturada y a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La ofensiva coordinada contra las redes de distribución urbana e infraestructura rural de producción de drogas representa un avance significativo en la restauración del orden público y la seguridad ciudadana impulsada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

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La contundencia de estas acciones operativas reafirma la determinación del Estado colombiano para erradicar las economías ilícitas y proteger a la sociedad de los flagelos del narcotráfico.

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