Los altos responsables de seguridad de Estados Unidos aseguraron este miércoles ante el Congreso que las recientes caídas de servicios tecnológicos son hechos aislados y que no existen pruebas de que detrás haya hackeos o sabotajes.

El director nacional de Inteligencia, Jay Clayton, declaró durante una audiencia sobre "amenazas globales" de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que se trata de incidentes independientes, vinculados a labores de mantenimiento y a cambios tecnológicos.

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Según explicó, no hay señales de que hayan sido provocados por actores externos ni por grupos respaldados por otros Estados y añadió que parte de los problemas se explica por la necesidad de modernizar sistemas y redes.

Su valoración fue secundada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien dijo que no se ha detectado nada que apunte a una relación entre los episodios. Mullin afirmó estar "98 % seguro" de que los adversarios del país no han hackeado ni atacado sus sistemas.

Por su parte, el subdirector del FBI, Christopher Raia, señaló que, hasta ahora, nada indica actividad cibernética maliciosa en ninguno de los casos.

Las interrupciones han golpeado el correo de Microsoft, el transporte aéreo y los portales bancarios. Tal fue su impacto que el vicepresidente JD Vance canceló su participación en un evento del New York Times para asistir a una reunión sobre el tema.

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El martes, además, la red de comunicaciones internas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) quedó fuera de servicio.

Asimismo, la agencia lo atribuyó a una "degradación temporal" ocurrida durante tareas de mantenimiento rutinario programadas.