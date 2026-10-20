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Martes, 20 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Golpe contundente al narcotráfico en Colombia: Armada incautó 1.645 kilos de cocaína del Clan del Golfo

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Armada de Colombia
Foto: Armada de Colombia
El presidente De la Espriella subrayó que la lucha contra estas organizaciones continuará de manera sostenida.

La Armada Nacional de Colombia ejecutó una operación antidroga en el Pacífico colombiano que resultó en la incautación de 1.645 kilogramos de cocaína vinculados a una subestructura del Clan del Golfo.

El operativo se llevó a cabo en playa Octavia, ubicada en el municipio de Juradó, departamento de Chocó, una zona estratégica para el tráfico de estupefacientes hacia mercados internacionales.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el resultado de la operación a través de sus redes sociales.

"En playa Octavia, municipio de Juradó, Chocó, nuestra Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Pacífico y gracias al trabajo de Inteligencia Naval, incautó 1.645 kilos de cocaína", indicó el mandatario en su comunicado oficial.

Según la información oficial, el cargamento está vinculado a la subestructura narcoterrorista denominada 'Wilmar de Jesús Úsuga Castaño', parte de la organización criminal conocida como Clan del Golfo.

Esta estructura opera en la región del Pacífico colombiano, una de las principales rutas del narcotráfico en el país.

De la Espriella enfatizó el impacto económico de la operación: "Más de una tonelada y media de cocaína que no llegará a los mercados internacionales y cuyos recursos no financiarán las actividades criminales de esta organización narcoterrorista".

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El mandatario subrayó que la lucha contra estas organizaciones continuará de manera sostenida.

El presidente colombiano adelantó la estrategia gubernamental contra el narcotráfico: "Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus economías ilícitas, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia. No habrá territorio de Colombia donde puedan sentirse seguros para delinquir".

La operación fue resultado del trabajo de Inteligencia Naval, lo que demuestra la capacidad operativa de las fuerzas militares colombianas en zonas de difícil acceso como el Chocó.

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El Clan del Golfo es considerada una de las principales organizaciones de narcotráfico en Colombia.

La estructura liderada por Wilmar de Jesús Úsuga Castaño opera principalmente en la región del Pacífico, controlando rutas marítimas para el envío de cocaína hacia Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos y Europa.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar las rutas de distribución y posibles cómplices en esta operación de tráfico de estupefacientes.

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