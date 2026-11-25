La Fiscalía General de la Nación formalizó cargos contra José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la contratación de pasaportes y posible enriquecimiento ilícito, en un caso que expone nuevas tensiones en un sector marcado por controversias con proveedores internacionales.

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El 26 de febrero de 2024, Salazar Ramírez emitió tres resoluciones que transformaron el panorama contractual: la primera anuló las decisiones que habían cerrado la licitación; la segunda dio por terminada la urgencia manifiesta vigente, y la tercera adjudicó el contrato a un único proponente para la expedición, el almacenamiento y la entrega de libretas de pasaportes.

Para la Fiscalía, las funciones administrativas asignadas al secretario general no incluían autonomía para reactivar procesos contractuales ni para definir su adjudicación, pues sus tareas se limitaban a la coordinación institucional sin capacidad de decisión en contrataciones de esta magnitud.

La investigación estableció además que las actuaciones contractuales destinadas a la expedición, el almacenamiento y la entrega de libretas no aparecieron publicadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y carecían de una reserva presupuestal vigente que respaldara los recursos comprometidos.

En un capítulo separado dentro del mismo expediente, el organismo acusador documentó que el exfuncionario habría adquirido en efectivo tres predios rurales en el municipio de Puerto López, departamento del Meta, por un valor de 950 millones de pesos, sin que hasta el momento exista una explicación financiera clara sobre la procedencia de ese capital.

Este proceso se suma a la controversia que enfrenta Colombia en materia de expedición de pasaportes, luego de que Portugal enviara una nota de protesta al gobierno colombiano por cambios en el convenio tripartito suscrito por 1,3 billones de pesos hasta 2036, que contempla transferencia tecnológica para la fabricación autónoma de documentos.

La administración actual firmó un contrato temporal con Thomas Greg & Sons hasta diciembre de 2027, mientras la Casa da Moeda de Portugal reclama que el acuerdo internacional continúa vigente y que Colombia se abstuvo de firmar informes concertados de manera previa.