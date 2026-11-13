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Star Wars

Sable de luz que protagonizó uno de los momentos más impactantes de ‘Star Wars’ acaba de hacer historia en una subasta: esto es lo que pagaron por el

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Batalla de Luke Skaywalker y darth vader- Foto: lucasfilm
Batalla de Luke Skaywalker y darth vader- Foto: lucasfilm
La pieza apareció en dos películas de la trilogía original y se usó en el duelo de Ciudad Nube, donde se revela uno de los secretos más recordados de la saga.

Uno de los objetos más reconocibles de Star Wars acaba de llegar a un precio histórico y reavivar el interés de los coleccionistas por los artículos originales de la saga. Se trata del sable de luz usado en pantalla durante algunas de las escenas más emblemáticas de la franquicia, que fue vendido por US$4.875.000 en una subasta que organizó Heritage Auctions, en Dallas, Texas.

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La pieza apareció en El Imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983). Su momento más recordado llegó en el enfrentamiento en Ciudad Nube, cuando Luke Skywalker se enfrenta a su padre y escucha una de las revelaciones más famosas de la historia del cine: “Yo soy tu padre”.

El accesorio fue usado por David Prowse, quien interpretó físicamente a Darth Vader, y por el esgrimista olímpico y doble de acción Bob Anderson en diferentes secuencias de combate. También hizo parte del enfrentamiento final entre los dos personajes en la sala del trono del emperador Palpatine, en El retorno del Jedi.

La venta, hecha el jueves 12 de noviembre, estableció un récord para un objeto de colección de Star Wars. El resultado superó la marca anterior, fijada en julio de 2026, cuando un sable de Luke Skywalker y un mecanismo de efectos especiales que simulaba una mano amputada fueron vendidos por US$3,75 millones.
La empuñadura del sable tiene una historia particular: fue construida a partir de un accesorio de flash de cámara británico de la década de 1950. El equipo de producción incorporó piezas y cambios para transformarlo en el arma que los espectadores reconocen en las películas. El resplandor de las hojas, por su parte, se añadió más adelante por medio de efectos visuales.

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El ejemplar conserva señales de desgaste, como rayones, una grieta y daños en algunas partes de la empuñadura, características que dan cuenta de su manipulación durante el rodaje.

La pieza fue uno de los atractivos de la Ultimate Star Wars Auction, organizada por Heritage Auctions, que reunió objetos de las nueve películas principales y de otras producciones cinematográficas y televisivas del universo de la franquicia. En el evento igualmente se ofrecieron otros 27 sables de luz relacionados con distintos personajes.

Más de 40 años después de su aparición en pantalla, el objeto que acompañó uno de los giros narrativos más memorables de Star Wars se transformó en una pieza histórica para los coleccionistas y en una muestra del valor que aún tienen los artículos originales de la saga.

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