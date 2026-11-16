Colombia
Programa: Club de Prensa
Así fue la imputación de cargos a alias ‘Primo Gay’, el peligroso criminal capturado y encarado por De la Espriella
Alias ‘Primo Gay’ fue capturado y encarado por el presidente Abelardo de la Espriella y es acusado de organizar atentados con explosivos, con drones, de atacar a militares y policía. Ahora tendrá que enfrentar cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y secuestro. La justica colombiana ya inicio el proceso penal para poder encerrar a este criminal por más de 40 años en prisión.