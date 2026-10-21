Petrolero fue alcanzado por un proyectil cerca del estrecho de Ormuz; toda la tripulación está a salvo

Un buque fue alcanzado este miércoles por un proyectil de origen desconocido frente a las costas de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, según informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, en medio de un aumento de los ataques.

El petrolero, ubicado a 11 millas náuticas (aproximadamente 20 kilómetros) al oeste de la ciudad de Bukha, se encuentra actualmente fondeado, indicó la agencia. "Todos los miembros de la tripulación están a salvo y hasta el momento no se ha reportado ningún impacto ambiental".

Posteriormente, la UKMTO informó de otro incidente el martes frente a las costas de Irak, donde un proyectil impactó un petrolero, sin causar víctimas ni daños, según la misma fuente.

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El estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas antes de la guerra, es el epicentro del conflicto desencadenado a finales de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Desde entonces, Teherán ha reclamado el control de este paso marítimo y ataca regularmente a los buques que lo transitan sin su autorización.

En respuesta, Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes y las negociaciones entre ambos países se encuentran estancadas.

Si bien un número creciente de petroleros utilizaba el paso para salir del Golfo bajo escolta estadounidense, los ataques se han reanudado con renovado ímpetu en los últimos días, ya que los analistas creen que la República Islámica busca demostrar que su capacidad para interrumpir el transporte marítimo permanece intacta.

El martes, Irán volvió a amenazar a las compañías petroleras con represalias "si continúan las provocaciones estadounidenses".