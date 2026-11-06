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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Jesús de Miguel

Esto fue lo que reveló la autopsia sobre la inesperada muerte del delantero Jesús de Miguel tras choque con portero en el fútbol de España

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Jesús de Miguel - AFP
Jesús de Miguel - AFP
La autopsia reveló que De Miguel murió por un “traumatismo torácico accidental”, según reportan varios medios internacionales.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife reveló datos parciales sobre la autopsia hecha a Jesús de Miguel, el delantero que falleció tras un choque con el portero Jesús Owono en un partido de fútbol en la segunda división del balompié español.

La autopsia reveló que De Miguel murió por un “traumatismo torácico accidental”, según reportan varios medios internacionales.

¿Qué es un traumatismo torácico?

La Biblioteca Nacional de Medicina precisa en un documento académico que el traumatismo torácico es una causa importante de morbilidad y mortalidad, “a menudo resultante de lesiones contusas o penetrantes”.

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“Este tipo de traumatismo puede provocar afecciones potencialmente mortales como neumotórax, hemotórax, contusiones pulmonares, fracturas de costillas, taponamiento cardíaco y rotura diafragmática. El reconocimiento y el tratamiento precoces son cruciales, ya que un diagnóstico tardío puede provocar insuficiencia respiratoria, shock o disfunción multiorgánica”, aseveró

Despedida a Jesús de Miguel

Cientos de personas, entre ellas figuras del fútbol español como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o el seleccionador Luis de la Fuente, asistieron el jueves al funeral del delantero del Tenerife Jesús de Miguel en Navahermosa, el pueblo de su familia.

El futbolista, de 30 años, murió el martes tras chocar con el portero del Andorra durante un partido de segunda división disputado la víspera.

De luto riguroso, unas 400 personas recibieron frente a la iglesia donde debía celebrarse una misa el cortejo fúnebre que había recorrido las calles de la localidad situada al suroeste de Madrid.

Sus compañeros del Tenerife llevaron su féretro al interior del templo.

En el tanatorio la familia del jugador había expresado su agradecimiento por "todas las palabras, todas las muestras de cariño, de apoyo y de respeto" recibidas desde la tragedia, mediante un comunicado leído por un representante, según los medios locales.

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"No tenemos palabras suficientes para dar las gracias a todos los que nos han mandado un mensaje, hecho una llamada o mostrado su cariño", añadió la familia, que pidió asimismo respeto por su intimidad y expresó su "necesidad de vivir este duelo con la serenidad que exige una situación así".

En Navahermosa, un pueblo de unos 2.000 habitantes donde nacieron los padres del jugador y donde viven sus abuelos, a poco más de un centenar de kilómetros de la capital española, todas las banderas ondean a media asta desde que el ayuntamiento decidió decretar tres días de luto el martes, día en el que falleció Jesús de Miguel.

La AFE, el sindicato de futbolistas españoles, pidió además este jueves el aplazamiento de todos los partidos profesionales del fin de semana, en señal de "respeto" y "humanidad", tras la muerte del delantero del Tenerife, que ha conmocionado al mundo del fútbol.

Los jugadores y jugadoras "de todas las categorías", contactados por su sindicato, consideraron "por unanimidad" que la próxima jornada de las diferentes ligas españolas "no debía disputarse".

"Los futbolistas han expresado su profunda tristeza ante esta pérdida y consideran que no se dan las condiciones psicológicas y humanas para afrontar la competición en condiciones normales", subrayó la AFE.

Consciente de la dificultad de llevar a cabo su petición a nivel de calendario, la organización llamó a las instituciones del fútbol español a demostrar que "las personas" están por encima de "los intereses deportivos y económicos".

Varios partidos ya han sido aplazados esta semana, en particular de la Copa del Rey y la Copa de la Reina, así como los de Tenerife, Andorra y Castellón (el antiguo club de De Miguel) previstos para este fin de semana.

Jesús de Miguel, un goleador respetado de las divisiones inferiores españolas, no había descubierto el nivel profesional hasta 2024, con el Castellón, al que devolvió a la segunda división marcando 16 goles en 35 partidos.

También era muy apreciado en Tenerife por haber ayudado al club canario a regresar a la segunda división esta temporada.

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